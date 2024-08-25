Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı.
İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ekipleri, 2024-2027 Kara Yolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında 14-21 Ağustos tarihlerinde il merkezi ile ilçelerde trafik denetiminde bulundu.
Denetimlerde, sürücülerin ve araçların belgeleri kontrol edilerek alkol ölçümleri yapıldı.
Ekipler, 10 bin 484 araç ve sürücüsünü denetledi. Alkollü araç kullandığı tespit edilen 12 sürücünün ehliyeti geçici süreyle geri alındı.
Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Jandarma Ekipleri Trafik Denetimi Yaptı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?