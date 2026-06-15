Kırklareli'nde Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.
Hızırbey Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.
Ardından İl Müftüsü Yusuf Eviş, vaaz verdi.
Programa, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, jandarma personeli ile vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Jandarma'nın Mevlit Programı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?