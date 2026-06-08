Kırklareli'nde Sağlıkta Eğitim ve Denetim - Son Dakika
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Kırklareli'nde Sağlıkta Eğitim ve Denetim

Kırklareli\'nde Sağlıkta Eğitim ve Denetim
08.06.2026 15:26
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Kırklareli Üniversitesinde sağlık çalışanlarına eğitim verilirken, engelli bakım merkezleri denetlendi.

Kırklareli Üniversitesinde sağlık çalışanlarına yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kayalı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Hasan Zan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime 80 personel katıldı.

Akademisyenler tarafından verilen ve iki gün süren eğitimlerin ardından katılımcılara belgeleri verildi.

Engelli bakım merkezleri denetlendi

Kırklareli'nde engelli bakım merkezleri denetlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, il genelinde engelli bakım merkezlerinde sağlık, beslenme ve öz bakım hizmetlerinin kalite standartlarına uygunluğunu kontrol etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli bireylerin huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir ortamda hizmet almalarını sağlamak amacıyla denetimlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmanın en büyük öncelikleri olduğunu aktaran Özbaş, "Kurumlarımızda sunulan hizmetlerin standartlara uygunluğu ekiplerimizce düzenli olarak takip edilmektedir. Amacımız, engelli vatandaşlarımızın en iyi şartlarda bakımlarını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Sağlıkta Eğitim ve Denetim - Son Dakika

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