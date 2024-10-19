Kırklareli'nde Su Ürünleri Denetimi

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Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, denetimde, kentte perakende satış yerlerini kontrol etti.

Asgari avlanabilir balık boyları ve ruhsat izin belgeleri kontrol edildi.

Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Denetimlerle, sürdürülebilir balıkçılık için su ürünleri kaynaklarının korunması hedefleniyor.