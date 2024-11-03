Kırklareli\'nde Süt Ürünleri Denetimi

Kırklareli'nde süt ürünü ihraç eden işletmeler denetlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, İnece beldesinde bir süt ürünleri işletmesinde denetimde bulundu.
Ekipler, denetimde ihracatı gerçekleştirilen peynir çeşitlerinden numune alarak araçlara yüklenmesi ve araç kasasının mühürlenmesi çalışmalarını takip etti.
Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, denetimlerin süreceğini kaydetti.
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