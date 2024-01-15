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Kırklareli'nde Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan ihbar üzerine harekete geçti. Operasyonda, bir otomobilde yapılan aramada, 2 Arapça kitap, 130 sikke, 26 yüzük, 167 çeşitli metal obje ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlının işlemleri devam ediyor.

Kırklareli\'nde Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
15.01.2024 - 10:09,  Güncelleme: 10:11
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Kırklareli'nde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, Babaeski kara yolu uygulama noktasında, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 Arapça kitap, 130 sikke, 26 yüzük, 167 çeşitli boy ve ebatlarda, yüzük, küpe, bileklik gibi metal obje ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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