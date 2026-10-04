Kırklareli'nde tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, 16 yaşındaki genç hastanede öldü

Kırklareli'nde tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, 16 yaşındaki genç hastanede öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki genç arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, ağır yaralanan 16 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan 16 yaşındaki şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 16 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi Park Sokak'ta Melih B. (16) ile Miran B. (16) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Miran B, Melih B'yi bıçakla yaraladı.
Ağır yaralanan Melih B, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Öte yandan, olay yerinden kaçan şüpheli Miran B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şüpheli, işlemleri için Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?