Kırklareli'nde tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, 16 yaşındaki genç hastanede öldü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 16 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi Park Sokak'ta Melih B. (16) ile Miran B. (16) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Miran B, Melih B'yi bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan Melih B, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, olay yerinden kaçan şüpheli Miran B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli, işlemleri için Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.