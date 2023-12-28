 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırklareli'nde terör operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nde terör operasyonu: 1 tutuklama

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DAEŞ terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli\'nde terör operasyonu: 1 tutuklama
28.12.2023 - 09:17,
Abone Ol

Kırklareli'nde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DAEŞ terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler 4 şüpheliyi evlerinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Cumhuriyet, Kırklareli, Tutuklama, Terör, Soruşturma, Gözaltı, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde terör operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika


08:43
Narkogüç-41 Operasyonunda 1 Ton 480 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi Narkogüç-41 Operasyonunda 1 Ton 480 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
08:22
Kuzey Marmara otoyolunda 10 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler Kuzey Marmara otoyolunda 10 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler
08:15
Kassam Tugayları Gazze'de ilk kez RPO-A kullandı! Evde saklanan İsrail askerlerinin tümü öldürüldü Kassam Tugayları Gazze'de ilk kez RPO-A kullandı! Evde saklanan İsrail askerlerinin tümü öldürüldü
08:03
Oyuncu Meriç Aral, Sandık Kokusu dizisi kadrosunu katılıyor Oyuncu Meriç Aral, Sandık Kokusu dizisi kadrosunu katılıyor
07:53
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın birbirine girdiği kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın birbirine girdiği kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı
03:55
Bursa'da babasını pompalı tüfekle öldüren genç yakalandı Bursa'da babasını pompalı tüfekle öldüren genç yakalandı
01:30
Mersin'de kontrolden çıkan araç 2 otomobile çarptı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Mersin'de kontrolden çıkan araç 2 otomobile çarptı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
23:50
TİP başkanı ve ünlü sanatçı Müjdat Gezen, Atalay için oturma eylemi başlattı TİP başkanı ve ünlü sanatçı Müjdat Gezen, Atalay için oturma eylemi başlattı

Son Dakika
08:43 Narkogüç-41 Operasyonunda 1 Ton 480 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
08:22 Kuzey Marmara otoyolunda 10 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler
08:15 Kassam Tugayları Gazze'de ilk kez RPO-A kullandı! Evde saklanan İsrail askerlerinin tümü öldürüldü
08:03 Oyuncu Meriç Aral, Sandık Kokusu dizisi kadrosunu katılıyor
07:53 Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın birbirine girdiği kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı
03:55 Bursa'da babasını pompalı tüfekle öldüren genç yakalandı
01:30 Mersin'de kontrolden çıkan araç 2 otomobile çarptı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
23:50 TİP başkanı ve ünlü sanatçı Müjdat Gezen, Atalay için oturma eylemi başlattı
23:37 İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı
22:23 Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 09:32:53. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde terör operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement