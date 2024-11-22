Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Güncel

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 9 şüpheli adliyeye gönderildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri dün kent merkezi ile Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 9 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, 5 tabanca, av tüfeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 915 lira ele geçirilmişti.