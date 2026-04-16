Kırklareli\'nde Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timlerince Karakaş Mahallesi İstiklal Caddesi'nde şüphe üzerine durdurulan 34 CKF 676 plakalı otomobilde bulunan 3 şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilmesinin ardından soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Bazı adreslerde yapılan aramada 277 gram sentetik uyuşturucu, 100 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan hammadde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 41 bin 220 lira, bir miktar döviz ile av tüfeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Y, F.D, L.Ç. ve H.Ç. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.