Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

16.04.2026 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 277 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timlerince Karakaş Mahallesi İstiklal Caddesi'nde şüphe üzerine durdurulan 34 CKF 676 plakalı otomobilde bulunan 3 şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilmesinin ardından soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Bazı adreslerde yapılan aramada 277 gram sentetik uyuşturucu, 100 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan hammadde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 41 bin 220 lira, bir miktar döviz ile av tüfeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Y, F.D, L.Ç. ve H.Ç. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kırklareli, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 10:36:46. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.