Kırklareli\'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ile Babaeski ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada 248 gram metamfetamin, 21 gram bonzai, 15 gram skunk, 11 gram esrar, 4 uyuşturucu hap, 4 tabanca, pompalı tüfek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin 480 lira ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K, O.Y, E.C.T, E.S. ve M.A, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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