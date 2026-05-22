Kırklareli'nde Yaşayan Miras Şöleni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırklareli'nde Yaşayan Miras Şöleni

Kırklareli\'nde Yaşayan Miras Şöleni
22.05.2026 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, Kırklareli'nde Kakava Festivali ve Yaşayan Miras Şöleni'ni kutladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, "150'ye yakın yaşayan miras taşıyıcılarımızla Kırklareli'nde çok güzel bir şenliğe, çok güzel bir şölene ev sahipliği yapıyoruz." dedi.

Bakan Yardımcısı Mumcu, Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ile Millet Bahçesi'nde kültürel miras taşıyıcılarınca açılan stantları gezdi.

Mumcu, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali ile Yaşayan Miras Şöleni'nin bir arada yapıldığını söyledi.

Çok heyecanlı ve mutlu olduklarını belirten Mumcu, "150'ye yakın yaşayan miras taşıyıcılarımızla Kırklareli'nde çok güzel bir şenliğe, çok güzel bir şölene ev sahipliği yapıyoruz." diye konuştu.

Gençlerin kültürel değerlerle buluşturulmasını önemsediklerini ifade eden Mumcu, sanatçıların da Kırklareli'nde olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını kaydetti.

Vali Uğur Turan ise turistleri kente davet etti.

Milletvekili Sarıçam da festival kapsamında ciddi bir kültürel atmosfer oluştuğunu belirtti.

"Kakava bizim yıllardır devam eden bir geleneğimiz"

Belediye Başkanı Bulut ise Kakava'nın büyük bir coşkuyla kutlandığını söyledi.

Kakava'nın her yıl hıdrellezle birlikte mayıs ayında kutlandığını anımsatan Bulut, bu yıl eğlencenin yanında Yaşayan Miras Şöleni'yle birlikte kültür ve sanatın da vatandaşlarla buluşturulduğunu kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının da katkılarıyla çok güzel etkinlikleri vatandaşlara sunma fırsatı oluşturduklarını dile getiren Bulut, şöyle devam etti:

"Kakava bizim yıllardır devam eden bir geleneğimiz. Benim çocukluğumda hep dere kenarında kutlanırdı. Çünkü Kakava'ya da baktığımızda Mısır döneminden Roman kültürüyle bizim karşımıza suyun yanında bir kurtarıcı beklemekle gelen bir rivayetten bugünlere kadar gelen ve her sene bahar döneminde özellikle mayıs ayının ilk haftasında kutlanan Hıdırellez??????? ile iç içe geçmiş bir kavramımız.

Şenlik sürecinde 30 farklı şehirden 150 sanatçının burada buluşması bizim yıllardır süren Kakava festivalimizi aynı zamanda tam bir Yaşayan Miras Şöleni'ne dönüştürdü. O doğrultuda da geleceğe çok güçlü bir miras bırakacağımıza inanıyorum. Kırklareli hem eğlenceye doyacak, hem de bunun yanı sıra bizi biz yapan, bizi millet yapan, tarihten bugüne kadar getirdiğimiz o değerleri de geleceğe taşımak adına çok önemli bir işe hep birlikte imza atıyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Kültür, Turizm, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Yaşayan Miras Şöleni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğluna aldığı forma canından ediyordu Öldüresiye dövüldü Oğluna aldığı forma canından ediyordu! Öldüresiye dövüldü
Selin vurduğu ABD’de kabus anları Otobüsten inerken akıntıya kapıldı Selin vurduğu ABD'de kabus anları! Otobüsten inerken akıntıya kapıldı
Kilosu 12 bin TL’den satılıyor ’Topraktaki altın’ın hasadı başladı Kilosu 12 bin TL'den satılıyor! 'Topraktaki altın'ın hasadı başladı
Tokat sele hazırlanıyor 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı
Metrelerce yüksekten düşen kediyi bakın nasıl kurtardılar Metrelerce yüksekten düşen kediyi bakın nasıl kurtardılar
EFES-2026 Tatbikatı’nın gündüz safhası nefes kesti EFES-2026 Tatbikatı'nın gündüz safhası nefes kesti

11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
11:21
Öğrencilere ne olacak YÖK’ten kapatılan Bilgi Üniversitesi’yle ilgili açıklama
Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama
10:59
Bayramda yola çıkacaklar dikkat 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
10:49
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu “mutlak butlan“ gündemiyle toplandı
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu "mutlak butlan" gündemiyle toplandı
10:22
Özgür Özel, CHP MYK’yı yeniden toplantıya çağırdı
Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı
10:05
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 11:40:11. #7.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde Yaşayan Miras Şöleni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.