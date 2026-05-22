Kırklareli\'nde Yaşayan Miras Şöleni

Bakan Yardımcısı Mumcu, Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ile Millet Bahçesi'nde kültürel miras taşıyıcılarınca açılan stantları gezdi.

Mumcu, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali ile Yaşayan Miras Şöleni'nin bir arada yapıldığını söyledi.

Çok heyecanlı ve mutlu olduklarını belirten Mumcu, "150'ye yakın yaşayan miras taşıyıcılarımızla Kırklareli'nde çok güzel bir şenliğe, çok güzel bir şölene ev sahipliği yapıyoruz." diye konuştu.

Gençlerin kültürel değerlerle buluşturulmasını önemsediklerini ifade eden Mumcu, sanatçıların da Kırklareli'nde olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını kaydetti.

Vali Uğur Turan ise turistleri kente davet etti.

Milletvekili Sarıçam da festival kapsamında ciddi bir kültürel atmosfer oluştuğunu belirtti.

"Kakava bizim yıllardır devam eden bir geleneğimiz"

Belediye Başkanı Bulut ise Kakava'nın büyük bir coşkuyla kutlandığını söyledi.

Kakava'nın her yıl hıdrellezle birlikte mayıs ayında kutlandığını anımsatan Bulut, bu yıl eğlencenin yanında Yaşayan Miras Şöleni'yle birlikte kültür ve sanatın da vatandaşlarla buluşturulduğunu kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının da katkılarıyla çok güzel etkinlikleri vatandaşlara sunma fırsatı oluşturduklarını dile getiren Bulut, şöyle devam etti:

"Kakava bizim yıllardır devam eden bir geleneğimiz. Benim çocukluğumda hep dere kenarında kutlanırdı. Çünkü Kakava'ya da baktığımızda Mısır döneminden Roman kültürüyle bizim karşımıza suyun yanında bir kurtarıcı beklemekle gelen bir rivayetten bugünlere kadar gelen ve her sene bahar döneminde özellikle mayıs ayının ilk haftasında kutlanan Hıdırellez??????? ile iç içe geçmiş bir kavramımız.

Şenlik sürecinde 30 farklı şehirden 150 sanatçının burada buluşması bizim yıllardır süren Kakava festivalimizi aynı zamanda tam bir Yaşayan Miras Şöleni'ne dönüştürdü. O doğrultuda da geleceğe çok güçlü bir miras bırakacağımıza inanıyorum. Kırklareli hem eğlenceye doyacak, hem de bunun yanı sıra bizi biz yapan, bizi millet yapan, tarihten bugüne kadar getirdiğimiz o değerleri de geleceğe taşımak adına çok önemli bir işe hep birlikte imza atıyoruz."