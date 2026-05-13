Kırklareli Üniversitesi\'nde KLUFEST Başladı

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) bahar şenliği KLUFEST başladı.

KLÜ Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Kayalı Kampüsünde düzenlenen şenliğin açılışında, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle kampüs yaşamını zenginleştirmesinin büyük bir mutluluk olduğunu söyledi.

Bahar şenliğinin üniversiteye yakışır bir coşku ve dayanışma ortamında geçmesini temenni eden Ak, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Ak, öğrenci stantları gezdi.

Ardından öğrenciler müzik eşliğinde eğlendi.