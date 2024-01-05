Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kadın Girişimcileri Kabul Etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kırklareli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ruhan Uzunlar Altıntel'i makamında kabul etti.

Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kadın girişimci sayısının artması için çalıştıklarını söyledi.

Altıntel'de çalışmaları hakkında Ekici'ye bilgi verdi.

Üreticilere ziyaret

Vize Tarım ve Orman Müdürü Şeyda Gürsu, üretici ziyaretlerini sürdürüyor.

Gürsu, teknik personeli ile Develi köyünde örtü altı sebze üretimi yapan Arzu Sert'i ziyaret etti.

Sert ile sohbet eden Gürsu, istekleri de dinledi.

İhtiyaç sahiplerine gıda desteği

Lüleburgaz Belediyesi, 2023 yılında 2 bin 428 kişiye gıda, 200 bebek için de bebek ürünleri desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçede belediyeye ait tarımsal arazilerde yetiştirilen ürünlerden elde edilen un ve ayçiçeği yağları ile bebekler için ek gıda ve bez desteğinin sürdüğü belirtildi.

2023 yılında 2 bin 428 kişiye 10 kiloluk un, 3 bin 177 kişiye 5 litrelik ayçiçeği yağı, yaklaşık 5 bin ek gıda, ile 200 bin paket bebek bezi desteğinde bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, yardımlardan yararlanmak ihtiyaç sahiplerinin Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisindeki Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne başvuruda bulunabileceği bildirildi.