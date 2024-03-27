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Kırklareli Valisi Birol Ekici, kütüphanede öğrencilerle kitap okudu.

Vali Ekici, Kütüphane Haftası dolayısıyla İl Halk Kütüphanesini ziyaret etti. Burada öğrencilerle sohbet eden Ekici, bir süre kitap okudu.

Ekici, yaptığı konuşmada, bireylerin kendini geliştirmesi için kitap okumanın önemli olduğunu söyledi.

Kırklareli'nde kütüphanesi bulunmayan ilçe kalmadığını belirten Ekici, tüm vatandaşları kütüphanelere davet etti.

Kütüphaneye gidemeyen çocuklara da gezici kütüphane ile ulaşıldığını ifade eden Ekici, "Günde en az 4 veya 5 saat kitap okumamız gerekiyor. Özellikle çocuklarımıza daha çok kitap okumayı tavsiye ediyorum, insanlarımıza daha çok okumayı tavsiye ediyorum."dedi.

Programda İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen ile Kütüphane Müdürü Hilal Sıcak'ta konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Ekici, düzenlenen kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeler verdi.