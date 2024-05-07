Kırklareli Valisi Birol Ekici Vakıflar Haftası hakkında mesaj yayımladı - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Birol Ekici Vakıflar Haftası hakkında mesaj yayımladı

Kırklareli Valisi Birol Ekici Vakıflar Haftası hakkında mesaj yayımladı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Vakıflar Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ekici, mesajında vakıfların yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yansıttığını, kültürün önemli bir parçası olduklarını ve ülkemizin gelişme sürecinde büyük bir yere sahip olduklarını belirtti. Ayrıca vakıfların toplumsal ilişkilerin güçlenmesine, refahın adil bir şekilde paylaşılmasına ve sosyal barışın tesisine katkı sağladığını vurguladı.

07.05.2024 11:19
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Vakıflar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekici, mesajında yardımlaşma duygusunu geliştirmek, dayanışmanın önemini anlatmak amacıyla her yıl mayıs ayının ikinci haftasının Vakıflar Haftası olarak kutlandığını belirtti.

Vakıfların milletin yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yansıttığını ifade eden Ekici, vakıfların, köklü tarihsel gelenekleri ve sundukları hizmetlerle kültürün önemli halkaları olarak varlıklarını günümüze kadar sürdürdüklerini bildirdi.

Türk milletinin vakıfları medeniyet haline getiren bir toplum olduğunu aktaran Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Özellikle Selçuklu ve Osmanlı döneminde sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta büyük bir rol oynayan vakıflar dini, hukuki ve sosyal müesseseler olarak öne çıkmış, geçmişin geleceğe taşınması ve yaşatılması açısından önemli görevler yüklenmiş tarihi çok eskilere dayanan ecdat kurumlarıdır. Eğitimden sağlığa, kültüre, şehirciliğe ve bayındırlığa kadar birçok alanda geçmişten günümüze değerli hizmetler gerçekleştiren vakıfların, ülkemizin gelişme sürecindeki yeri ve önemi büyüktür.

Milletimizin yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yansıtan vakıflar, toplumsal ilişkilerin güçlenmesine, refahın ve zenginliğin adil bir biçimde paylaşılmasına imkan sağlamakta, sosyal barışın tesisinde, devletin üzerine düşen sorumlulukları paylaşarak sosyal devlet anlayışın gerçekleşmesinde önemli rol oynamaktadır.???????"

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Birol Ekici Vakıflar Haftası hakkında mesaj yayımladı - Son Dakika

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