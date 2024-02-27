Kırklareli Valisi Birol Ekici, Vergi Haftası dolayısıyla Defterdar Satılmış Cem Öksüz'ü kabul etti - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Vergi Haftası dolayısıyla Defterdar Satılmış Cem Öksüz'ü kabul etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Vergi Haftası dolayısıyla Defterdar Satılmış Cem Öksüz\'ü kabul etti

Vali Ekici, vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının artması gerektiğini vurgulayarak Öksüz'ün çalışmaları hakkında bilgi aldı. Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut ise KTSO Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret ederek kentin kalkınmasında sivil toplum örgütlerinin önemini vurguladı ve destek istedi.

27.02.2024 10:07  Güncelleme: 10:07
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Vergi Haftası dolayısıyla Defterdar Satılmış Cem Öksüz'ü makamında kabul etti.

Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının artması gerektiğini söyledi.

Ziyarette Öksüz çalışmaları hakkında Ekici'ye bilgi verdi.

KTSO'ya ziyaret

Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

Ilık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek odanın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bulut ise sivil toplum örgütlerinin kentin kalkınmasında önemli bir görev üstlendiğini belirterek Ilık'a çalışmalarında başarı diledi.

Kentin gelişimine katkı sunmak için belediye başkan adayı olduğunu ifade eden Bulut, yerel seçimlerde vatandaşlardan destek istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Birol Ekici, Vergi Haftası dolayısıyla Defterdar Satılmış Cem Öksüz'ü kabul etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli Valisi Birol Ekici, Vergi Haftası dolayısıyla Defterdar Satılmış Cem Öksüz'ü kabul etti - Son Dakika
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