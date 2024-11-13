Kırklareli Valisi Demirköy\'de Ziyaretler Yaptı

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Demirköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Turan, Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram'ı ziyaret ederek ilçeyle ilgili brifing aldı.

Ardından Demirköy Belediyesini ziyaret eden Turan, belediye başkanı Recep Gün ile sohbet etti.

Esnafı da ziyaret eden Turan, talepleri dinledi.

Vali Turan, ilçe ziyaretlerini sürdüreceğini belirtti.