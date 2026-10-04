Kırklareli Valisi Turan 90-100 yaş arası yaşlıları evlerinde ziyaret etti - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Turan 90-100 yaş arası yaşlıları evlerinde ziyaret etti

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Kırklareli Valisi Turan 90-100 yaş arası yaşlıları evlerinde ziyaret etti
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, eşi Nihal Turan'la 90-100 yaş arasındaki yaşlıları evlerinde ziyaret ederek taleplerini dinledi. Turan, büyüklere hürmetin önemine değinip devletin kapılarının onlara her zaman açık olduğunu söyledi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, eşi Nihal Turan ile "Kırklareli'nin Çınarları Projesi" kapsamında yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Kentte yaşları 90 ile 100 arasında değişen vatandaşlarla bir araya gelen Turan ailelerin taleplerini dinleyerek sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.

Toplumun temel direği olan büyüklere hürmet göstermenin ve onların yanında olmanın önemine değinen Turan, "Sizler tecrübelerinizle yarınlarımıza ışık tutan, kültürümüzü ve değerlerimizi geleceğe taşıyan en kıymetli hazinelerimizsiniz. Devletimizin kapıları da gönül kapılarımız da sizlere her zaman ardına kadar açıktır. Sizlerin duası ve tebessümü bizim en büyük güç kaynağımızdır." diye konuştu.

Ziyaretlerde Vali Turan'a İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Cerit, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş ile İstasyon Mahallesi Muhtarı Naide Özdemir de eşlik etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kırklareli Valisi Turan 90-100 yaş arası yaşlıları evlerinde ziyaret etti - Son Dakika
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