Kırklareli Valisi Turan\'dan 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne hayırlı olsun ziyareti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne atanan Ömer Çekiç'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Ömer Çekiç'i tebrik eden Vali Turan, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak kurumda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

112 Acil Çağrı Merkezi personelinin kritik bir görev üstlendiğini vurgulayan Turan, "Vatandaşlarımızdan gelen acil çağrıların 7/24 esasıyla karşılanması, ilgili kurumlara hızlı ve etkin şekilde yönlendirilmesi ve olaylara zamanında müdahale edilmesini sağlayan personelimiz büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Görevleri başındaki tüm ekibimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." dedi.

Çekiç de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Turan'a teşekkür etti.