Kırklareli Valisi Turan'dan eğitim-öğretim yılı mesajı - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Turan'dan eğitim-öğretim yılı mesajı

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Turan, mesajında 2026-2027 eğitim-öğretim yılına başlamanın coşkusunun yaşandığını belirtti.

Yeni umutlar, yeni hedefler ve büyük bir heyecanla yeni eğitim-öğretim yılına başlamanın mutluluğunun hep birlikte yaşandığını ifade eden Vali Uğur Turan, eğitimin milletin geleceğini inşa eden en güçlü temel olduğunu kaydetti.

Yeni eğitim-öğretim yılının öğretmenlere, öğrencilere ve ailelerine hayırlı olması temennisinde bulunan Turan, mesajında şunları kaydetti:

"İnsana yapılan her yatırım, ülkemizin geleceğine atılan sağlam bir adımdır. Bu anlayışla evlatlarımızın bilgiyle donanmış, milli ve manevi değerlerine bağlı, öz güvenli, sorumluluk sahibi ve erdemli bireyler olarak yetişmeleri en büyük hedefimizdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Eğitimdir ki bir milleti ya hür, müstakil, şanlı, yüksek bir cemiyet halinde yaşatır, ya da bir milleti esaret ve sefalete terk eder' sözü, eğitimin bir milletin geleceği açısından taşıdığı hayati önemi en güçlü şekilde ortaya koymaktadır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda eğitimde atılan her adımın güçlü ve büyük Türkiye idealine hizmet ettiğini aktaran Turan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin köklerden ve medeniyet değerlerinden güç alan nesiller yetiştirme idealinin güçlü bir ifadesi olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Turan'dan eğitim-öğretim yılı mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli Valisi Turan'dan eğitim-öğretim yılı mesajı - Son Dakika
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