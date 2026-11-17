Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Turan hastanede??????? tedavi gören vatandaşlar ve hasta yakınlarıyla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sunulan sağlık hizmetleri hakkında yetkililerden bilgi alan ve görev başındaki sağlık çalışanlarına kolaylıklar dileyen Vali Turan'a ziyaretinde Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ve Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi İsmail Saltık eşlik etti.