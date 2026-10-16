Kırklareli Valisi Turan, muhtarlarla buluştu, kamudaki sesi olduklarını söyledi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Merkez İlçe Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Vali Turan, ziyarette Dernek Başkanı İsmet Cebeci ve muhtarlarla bir araya gelerek isteklerini dinledi.

Kırklareli'nin huzuru, gelişimi ve vatandaşların refahı için muhtarlarla yakın işbirliğinde olduklarını ifade eden Turan, muhtarların köy ve mahallelerindeki vatandaşların kamudaki sesi olduğunu kaydetti.

Muhtarlara görevlerinde başarı dileyen Turan, hayatını kaybeden muhtarları rahmetle andı.

Vali Turan'a ziyarette İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, İl İdare ve Denetim Müdürü Emine Belma Arslantaş, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit eşlik etti.