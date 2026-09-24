Kırklareli Valisi Uğur Turan, iki ilkokulu ziyaret edip öğretmen ve velileri dinledi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, iki ilkokulu ziyaret edip öğretmen ve velileri dinlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Mustafa Dalcalı ve Vali Faik Üstün ilkokullarını ziyaret ederek yöneticilerden eğitim öğretim faaliyetleri ve projeler hakkında bilgi aldı. Turan, öğretmen ve velilerin talep ve önerilerini dinledi; eğitim camiasına teşekkür etti.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Mustafa Dalcalı İlkokulu ile Vali Faik Üstün İlkokuluna ziyarette bulundu.
Okul yöneticilerinden eğitim öğretim faaliyetleri ve yürütülen projeler hakkında bilgi alan Turan, öğretmenler ve velilerle de bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.
Eğitim camiasına emek ve gayretlerinden dolayı teşekkür eden Turan, öğretmenlere ve okul yöneticilerine çalışmalarında başarı diledi.
Turan, geleceğin teminatı çocuklar için eğitimde hep birlikte el ele çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.
Kaynak: AA
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