Kırklareli Valisi Uğur Turan, Şehit Aileleri ve Gazilerle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Şehit Aileleri ve Gazilerle Buluştu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Şehit Aileleri ve Gazilerle Buluştu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, eşi Nihal Turan ile birlikte öğretmenevinde düzenlenen bir programda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Akşam yemeğinin ardından konuklarıyla sohbet eden Turan, şehit ve gazilerin unutulmayacağını vurguladı ve Türkiye'nin bugünlere gelmesinde onların mücadelesinin önemli olduğunu belirtti. Ayrıca şehit aileleri ve gazilerin taleplerinin karşılanması için çaba gösterdiklerini ifade etti.

28.11.2024 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleri ve gazilerle buluştu.

Vali Turan eşi Nihal Turan ile öğretmenevinde düzenlenen programda şehit aileleri ve gazileri karşıladı.

Akşam yemeğinin ardından Turan, konuklarla sohbet etti.

Şehit ve gazilerin unutulmayacağını ifade eden Turan, Türkiye'nin şehit ve gazilerin mücadelesi ile bugünlere ulaştığını kaydetti.

Turan, şehit aileleri ve gazilerin isteklerinin giderilmesi için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Uğur Turan, Şehit Aileleri ve Gazilerle Buluştu - Son Dakika


09:32 Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler
09:04 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
08:18 Otomotiv devi Nissan iflas bayrağını çekmek üzere Otomotiv devi Nissan iflas bayrağını çekmek üzere
07:22 İsrail Savunma Bakanı Katz: Ateşkes ihlal edilirse güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazırız İsrail Savunma Bakanı Katz: Ateşkes ihlal edilirse güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazırız
06:51 Türkiye’yi sarsan ’’sahte dolar’’ skandalı büyüyor Türkiye'yi sarsan ''sahte dolar'' skandalı büyüyor
14:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özeleştiri: Sorunu kendimizde arayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özeleştiri: Sorunu kendimizde arayacağız
14:37 Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu
14:36 Kayıp çiftçi, 7 metrelik piton yılanın karnında bulundu Kayıp çiftçi, 7 metrelik piton yılanın karnında bulundu
14:31 Fenerbahçe, Slavia Prag kadrosunda tam 5 eksik var Fenerbahçe, Slavia Prag kadrosunda tam 5 eksik var
14:30 52 yaşındaki Sofia Vergara sırrını açıkladı 52 yaşındaki Sofia Vergara sırrını açıkladı
14:24 Sosyal medyanın ’’cesur’’ ikizlerinden olumsuz eleştirilere cevap Sosyal medyanın ''cesur'' ikizlerinden olumsuz eleştirilere cevap
14:10 Erdoğan Bayraktar’dan kentsel dönüşüm çağrısı Erdoğan Bayraktar'dan kentsel dönüşüm çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 10:16:21. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli Valisi Uğur Turan, Şehit Aileleri ve Gazilerle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.