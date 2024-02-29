Kırklarelili Samet Topuz, Mesai Arkadaşına Karaciğer Bağışında Bulunarak Sağlığına Kavuşmasını Sağladı - Son Dakika
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Kırklarelili Samet Topuz, Mesai Arkadaşına Karaciğer Bağışında Bulunarak Sağlığına Kavuşmasını Sağladı

Kırklarelili Samet Topuz, Mesai Arkadaşına Karaciğer Bağışında Bulunarak Sağlığına Kavuşmasını Sağladı

Kırklarelili Samet Topuz, kan vermek için gittiği hastanede donör olup mesai arkadaşı Sevgi Demirtaş'a karaciğer bağışında bulunarak sağlığına kavuşmasını sağladı. Demirtaş, karaciğer yetmezliği nedeniyle İstanbul'da tedavi görmek zorunda kalmıştı. Topuz, kan verme işlemi sonrası donör olabileceğini öğrenince karaciğerini bağışlamaya karar verdi. Yapılan operasyon sonrası Demirtaş sağlığına kavuştu ve mesaisine döndü. Demirtaş, Topuz'un hayatına dokunduğunu ve ona minnettar olduğunu belirtirken, Topuz ise karaciğerini vermekten hiç tereddüt etmediğini söyledi.

29.02.2024 12:57  Güncelleme: 13:02
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Kırklarelili Samet Topuz, kan vermek için gittiği hastanede donör olup mesai arkadaşı Sevgi Demirtaş'a karaciğer bağışında bulunarak sağlığına kavuşmasını sağladı.

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğünde hizmetli olarak çalışan 31 yaşındaki Demirtaş, geçen yıl karaciğer yetmezliğine bağlı rahatsızlanarak önce Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Demirtaş, durumunun aciliyeti dolayısıyla İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

İlçedeki belediye anons sisteminden mesai arkadaşının kan ihtiyacı olduğunu öğrenen 25 yaşındaki Topuz, bağış için İstanbul'a gitti.

Kan verme işlemi sonrası kan gruplarının uyuşması dolayısıyla donör olabileceğini öğrenen Topuz, arkadaşının sağlığına kavuşması için karaciğerini bağışlamaya kabul etti.

Yapılan tetkikler ve operasyon sonrası Topuz'un karaciğerinden alınan doku, Demirtaş'a nakledildi.

Demirtaş, nakilden sonra sağlığına kavuşarak mesaisine döndü.

-"Samet sadece benim değil çevremdekilerin de hayatına dokundu"

Demirtaş, AA muhabirine, 22 yıl önce karaciğer yetmezliğinden ağabeyini kaybettiğini, kendisinin de 21 yıl karaciğer rahatsızlığı yaşadığını söyledi.

Hastalığının ilerlemesi sonrası nakilden başka çare kalmadığını öğrendiğinde Allah'ın karşısına Samet Topuz'u çıkardığını ifade eden Demirtaş, "Samet aslında sadece benim hayatıma değil, benim çevremdeki herkesin hayatına dokunmuş oldu. Ben evliyim, bir evladım var. Onun, ailemin, annemin, babamın aslında hepimizin hayatına dokunmuş oldu. Şu an yaşıyorsam, nefes alabiliyorsam hayata sıkıca sarılabiliyorsam Samet'in sayesinde oldu." dedi.

Topuz ise karaciğer bağışında bulunduğu mesai arkadaşını her gördüğünde Allah'a şükrettiğini söyledi.

Karaciğerini hiç düşünmeden verdiğini dile getiren Topuz, "Bugün olsun yine karaciğerimi veririm. Ölümlü bir dünyada yaşıyoruz sonuçta." diye konuştu.

Kaynak: AA

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