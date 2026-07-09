Kırkpınar'da Finike Başarıları - Son Dakika
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Kırkpınar'da Finike Başarıları

Kırkpınar\'da Finike Başarıları
09.07.2026 16:20
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Finike Belediyesi Güreş Takımı, Kırkpınar'da elde ettikleri başarılarla belediyeyi gururlandırdı.

Bu yıl 665'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde derece elde eden Finike Belediyesi Güreş Takımı sporcuları, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'yi makamında ziyaret etti.

Güreşlerde Minik 1 Boyu Kategorisinde Emrah Tuna ikinci olurken, aynı boyda mücadele eden Volkan Padir üçüncülük

elde etti. Tozkoparan Boyu'nda güreşen Furkan Uğurlu ise Kırkpınar ikincisi olarak Finike'ye gurur yaşattı.

Başkan Geyikçi, Kırkpınar'da altın kemeri kazanarak Başpehlivan olan Erkan Taş'ı da tebrik ederek, ata sporu yağlı güreşe verdiği desteklerden dolayı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'e teşekkür etti.

Sporcuları tebrik eden Geyikçi, günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti.

Başarıların yalnızca sporcuların değil, antrenörlerin ve ailelerin özverili emeklerinin sonucu olduğunu vurgulayan Başkan Geyikçi, Finike Belediyesi olarak ata sporu yağlı güreşe destek vermeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Kaynak: AA

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