Kırmızı Bültenle Aranan İki Şahıs Türkiye'ye Getirildi - Son Dakika
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Kırmızı Bültenle Aranan İki Şahıs Türkiye'ye Getirildi

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Ercan Yılmaz ve İbrahim Kaymak, Ermenistan'dan Türkiye'ye iade edildi, mücadele devam edecek.

19.01.2025 17:27
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(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve kırmızı bültenle aranan örgüt üyesi İbrahim Kaymak Ermenistan ile başlatılan görüşmeler sonucu kahraman Türk polisimiz tarafından Türkiye'ye getirildi" ifadesi kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı, resmi X hesabından kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Ercan Yılmaz ve kırmızı bültenle aranan örgüt üyesi İbrahim Kaymak'ın Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve kırmızı bültenle aranan örgüt üyesi İbrahim Kaymak Ermenistan ile başlatılan görüşmeler sonucu kahraman Türk polisimiz tarafından Türkiye'ye getirildi. 15 yıldır, 43 yakalama emri ile ulusal seviyede; 14 yıldır da Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan; Barış Boyun suç örgütü ile bağlantılı olan suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz; altı yıldır, 10 yakalama emri ile ulusal seviyede; bir yıldır da Interpol tarafından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan, suç örgütü üyesi İbrahim Kaymak; Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalar neticesinde; Ermenistan'da ülkemize iadeleri amacıyla tutuklanmaları sağlanmıştır.

"Suçta kibirlenen şehir eşkıyalarını bir bir yakalamaya devam edeceğiz"

Yılmaz ve Kaymak Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığımız koordinesinde; işledikleri suçlarla ilgili olarak Türk adaletine hesap vermek üzere bugün ülkemize getirilmiştir. Kırmızı bültenle aranan her iki şahsın da ülkemize iadesine yönelik çalışmaları büyük bir titizlikle yürüten Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarımıza, İnterpol-Europol Daire Başkanlığımıza, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Başkanlıklarımıza, Ordu İl Emniyet Müdürlüğümüz ile sergiledikleri iş birliği için Ermenistan Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Tigran Dadunts'a teşekkür ediyoruz. Organize suç örgütleriyle mücadelemizi sadece sınırlarımızda değil, sınır ötesinde de sürdürüyoruz; sürdürmeye devam edeceğiz. Suçta kibirlenen şehir eşkıyalarını bir bir yakalamaya devam edeceğiz."

Kırmızı Bültenle Aranan İki Şahıs Türkiye\'ye Getirildi
Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, İçişleri Bakanlığı, Ercan Yılmaz, Ermenistan, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Türkiye, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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