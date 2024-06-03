Kırmızı Işıkta Bekleyen Motosiklete Otomobil Çarptı: 2 Ölü

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KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete çarptığı kazada sürücü Abdulbaki Usluer (28) ile arkasındaki Kamil Lama (23), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.00 sıralarında çevre yolu kavşağında meydana geldi. Ali S.'nin kullandığı 43 ABF 314 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Abdulbaki Usluer idaresindeki 43 HF 389 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosikletin arkasındaki Kamil Lama, olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen motosiklet sürücüsü Usluer de yolda yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Ali S. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.