Kırmızı Işıkta Yaya Geçidi Kazası

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yaya geçidinde, kırmızı ışıkta karşıya geçerken otomobilin çarptığı Oktay Derya (65), ağır yaralandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde, Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Oktay Derya, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada, yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Bu sırada seyir halinde olan B.İ. yönetimindeki 34 CML 525 plakalı otomobil, Derya'ya hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle Oktay Derya, metrelerce savrulup yere düştü. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Oktay Derya, sağlık görevlileri tarafından Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Derya'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsü B.İ., ilçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber - Kamera: Şafak TAŞOYAR/ MARMARAEREĞLİSİ (Tekirdağ),