Kırşehir Belediyesi Galvanizli Konteynerleri Temizliyor

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(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bulunan galvanizli konteynerlerde temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kırşehir genelindeki galvanizli konteynerlerin temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Göreve geldiğimizden beri, Kırşehir'imizin altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla birlikte temizlik açısından da rahat yaşanır bir şehir olması için hiç durmadan tüm ekiplerimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bilindiği üzere mevcut işyerlerinin ve yerleşim birimlerinin yoğun olduğu caddelerimizde çöp miktarının fazla olması ve havaların da mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle risk oluşmaması için ekiplerimiz temizlik ve ilaçlama işlemlerini aralıksız bir şekilde gerçekleştiriyor."