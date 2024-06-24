Kırşehir Belediyesi Galvanizli Konteynerleri Temizliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırşehir Belediyesi Galvanizli Konteynerleri Temizliyor

Kırşehir Belediyesi Galvanizli Konteynerleri Temizliyor

Kırşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bulunan galvanizli konteynerlerde temizlik çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, temizlik ve bakım çalışmalarının önemini vurgulayarak, ekiplerin aralıksız bir şekilde çalıştığını belirtti.

24.06.2024 09:41  Güncelleme: 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bulunan galvanizli konteynerlerde temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kırşehir genelindeki galvanizli konteynerlerin temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Göreve geldiğimizden beri, Kırşehir'imizin altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla birlikte temizlik açısından da rahat yaşanır bir şehir olması için hiç durmadan tüm ekiplerimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bilindiği üzere mevcut işyerlerinin ve yerleşim birimlerinin yoğun olduğu caddelerimizde çöp miktarının fazla olması ve havaların da mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle risk oluşmaması için ekiplerimiz temizlik ve ilaçlama işlemlerini aralıksız bir şekilde gerçekleştiriyor."

Kaynak: ANKA

Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Belediyesi, Kırşehir, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir Belediyesi Galvanizli Konteynerleri Temizliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:27 CHP’nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu Toplantıda 2 önemli konu var CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu! Toplantıda 2 önemli konu var
10:05 Rusya’da bilanço ağırlaşıyor Hayatını kaybeden polislerin sayısı 15’e yükseldi Rusya'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybeden polislerin sayısı 15'e yükseldi
09:41 Korsan taksiciden kadın yolcuya iğrenç hareket Yaptıklarından sonra bir de araçtan attı Korsan taksiciden kadın yolcuya iğrenç hareket! Yaptıklarından sonra bir de araçtan attı
08:51 Benzin ve motorine bu gece çifte zam geliyor Tabeladaki rakam araç sahiplerini hayli üzecek Benzin ve motorine bu gece çifte zam geliyor! Tabeladaki rakam araç sahiplerini hayli üzecek
08:46 Yeni savaş kapıda Gazze’yi kana bulayan askerler Lübnan sınırına taşınıyor Yeni savaş kapıda! Gazze'yi kana bulayan askerler Lübnan sınırına taşınıyor
10:35 Arda Güler’e sahip çıkan Mustafa Sandal’dan Montella’ya olay sözler: Kukla kılıklı antrenör bozuntusu Arda Güler'e sahip çıkan Mustafa Sandal'dan Montella'ya olay sözler: Kukla kılıklı antrenör bozuntusu
10:14 Ersin Destanoğlu, Beşiktaş’tan ayrılıyor Ersin Destanoğlu, Beşiktaş'tan ayrılıyor
10:12 Güven Endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü Güven Endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü
10:05 Karayip Korsanları oyuncusu Tamayo Perry, köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti Karayip Korsanları oyuncusu Tamayo Perry, köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
10:04 Edirne’de balya işçileri, kavurucu sıcakta günde 4 bin lira kazanıyor Edirne'de balya işçileri, kavurucu sıcakta günde 4 bin lira kazanıyor
09:42 Seçil Erzan ile Dilan Polat, koğuş arkadaşı oldu Seçil Erzan ile Dilan Polat, koğuş arkadaşı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 11:01:33. #1.11#
SON DAKİKA: Kırşehir Belediyesi Galvanizli Konteynerleri Temizliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement