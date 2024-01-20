 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırşehir'de 1013 yeni iş yeri açılırken 568 iş yeri kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir'de 1013 yeni iş yeri açılırken 568 iş yeri kapandı

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, 2023 yılında Kırşehir'de 1013 yeni iş yeri açılırken, 568 iş yerinin kapandığını bildirdi. Öztürk, esnafın ekonomik olarak zor duruma düştüğü zamanlarda Kredi ve Kefalet Kooperatifimizin kapılarını sonuna kadar açtıklarını ve yıl boyunca 1301 esnafın toplam 352 milyon 447 bin lira kredi kullandığını belirtti.

Kırşehir\'de 1013 yeni iş yeri açılırken 568 iş yeri kapandı
20.01.2024 - 17:13,
Abone Ol

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, 2023 yılında Kırşehir'de 1013 yeni iş yeri açılırken, 568 iş yerinin kapandığını bildirdi.

Öztürk, yazılı açıklamasında, 2023 yılında da enflasyon verileri nedeniyle tüketicinin harcamaları kadar, ürün fiyatlarında sürekli güncelleme yapıldığını aktardı.

Her yıl bazı esnafın aralarından ayrılmasına karşın yenilerinin de katıldığını vurgulayan Öztürk, "2023 yılı boyunca Kırşehir'de 1013 yeni iş yeri açılırken 568 iş yeri kapatma yaptı. Kırşehir'de esnaf siciline kayıtlı şu an 7 binden fazla esnafımız bulunmakta. Esnafımızın ekonomik olarak zor duruma düştüğü zamanlarda Kredi ve Kefalet Kooperatifimizin kapılarını sonuna kadar açıyoruz. Buradan yıl boyunca 1301 esnafımız toplam 352 milyon 447 bin lira kredi kullandı. Kredi ödemeleri düzenli olarak yapıldığında diğer esnaflarımızın kredi çekmeleri kolaylaşırken, limitlerimizin yükselmesinin de önü açılmış oluyor. Bu konuda üyelerimizin hassasiyetini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kırşehir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de 1013 yeni iş yeri açılırken 568 iş yeri kapandı - Son Dakika


09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53
Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48
İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu

Son Dakika
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48 İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
23:29 Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
23:29 Genç kadın otel odasında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 10:03:02. #1.13#
SON DAKİKA: Kırşehir'de 1013 yeni iş yeri açılırken 568 iş yeri kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement