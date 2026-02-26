Kırşehir'de haklarında 3'er yıl 4'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda haklarında 3'er yıl 4'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Y. ve S.Y. yakaladı.
Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de 2 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?