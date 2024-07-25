Kırşehir'de 20 metrekare alanda 40 yıldır yorgan dikiyor Zanaatkar Cengiz Gök: 'En büyük sorunum çırak bulamamak' - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırşehir'de 20 metrekare alanda 40 yıldır yorgan dikiyor Zanaatkar Cengiz Gök: 'En büyük sorunum çırak bulamamak'

Kırşehir'de 20 metrekare alanda 40 yıldır yorgan dikimi yapan zanaatkar, mesleğini öğretecek çırak bulamıyor. Cengiz Gök, mesleğinin teknolojiyle yok olmayacağını belirtirken, sanatçı ve zanaatkarın kıymetinin bilinmediğini ifade etti. Gök, çırak bulamama sorunuyla karşı karşıya olduğunu ve mesleği bırakmasıyla yün yorganların da raflara kalkacağını düşündüğünü söyledi.

25.07.2024 00:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de 20 metrekare alanda 40 yıldır yorgan dikiyor

Zanaatkar Cengiz Gök: "En büyük sorunum çırak bulamamak"

"Mesleğim teknolojiyle yok olmaz"

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, 20 metrekare alanda 40 yıldır yorgan dikimi yapan zanaatkar, mesleğini öğretecek çırak bulamıyor.

Şehirde ikinci çarşı üzerinde zamanın akışına yaptığı işle meydan okuyan Cengiz Gök, yorgan dikmenin bir iş ötesinde sanat olduğunu ve mesleğinin yıllara da meydan okuduğunu söyledi. Gök açıklamasında, "Mesleğimi seviyorum. İş ehlinden çıkmadığı sürece güzel bir meslek yapıyorum" dedi.

Sanatçı ve Zanaatkarın kıymetinin bilinmediğini ifade eden Gök, "Sanatçı ve Zanaatkarın kıymeti bilinmiyor. Bu durum ise yine bizlerin elinde, her insan okuyabilir bir yerlere gelebilir ama sanatkar olmaz. İş ehlinden çıkmadığında da insan sanat yapmak istemiyor. Bir, iki yıl çalışan insanlar kendilerini sanatkar usta zannediyor bu durum bizi üzüyor. Günde 2-3 bin ile 500 lira kazandığımız anlarda var. Teknolojik gelişmeler bizi etkisi almıyor. Yün yorganların kıymetini bilenler biliyor. Eski insanlara yün dışında bir şey kullandırmak zordur. Gurbetçi sezonuyla birlikte bizlerin de işleri yoğunlaşıyor" diye konuştu.

40 yıldır işinin başında, çırağı yok

Uzun yıllardır emek verdiği zanaatı yeni nesillere de aktarmak isteyen Gök, çırak bulamama sorunuyla karşı karşıya el emeği ürünlerin yapımlarını öğrenmek istemeyen insanların var olduğunu aktaran Gök, kendinin mesleğini bırakmasıyla yün yorganların da raflara kalkacağını düşündüğünü söyledi. Gök, el yapımı yorganların sıcaklık ve kalitesinin ise yeni nesillerce çokça aranacağını söyleyerek, "Sadece benim mesleğimde değil bir çok meslekte çırak bulmak zorlaştı. Benim mesleğimi yapanların en düşük yaşı 55-60 civarında bu insanlarda mesleği bıraktığında ister istemez hepimiz hazır ürünlere döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kırşehir, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de 20 metrekare alanda 40 yıldır yorgan dikiyor Zanaatkar Cengiz Gök: 'En büyük sorunum çırak bulamamak' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:41 Netanyahu’ya ABD Kongresi’nde alkış tufanı Skandal görüntülere Türkiye’den tepki Netanyahu'ya ABD Kongresi'nde alkış tufanı! Skandal görüntülere Türkiye'den tepki
23:13 Netanyahu, ABD’yi birbirine kattı Kongre önünde çok sayıda gözaltı var Netanyahu, ABD'yi birbirine kattı! Kongre önünde çok sayıda gözaltı var
23:04 TBMM’de sular durulmuyor DEM Partili Sakık’ın kürsüden yaptığı ’’Küfür’’ hatırlatmasıyla ortam gerildi TBMM'de sular durulmuyor! DEM Partili Sakık'ın kürsüden yaptığı ''Küfür'' hatırlatmasıyla ortam gerildi
21:27 Yerlikaya, terör halayı çekenlere dinletilen şarkıyı hazmedemeyenlere ayarı verdi: En ufak üzüntü duymuyorum Yerlikaya, terör halayı çekenlere dinletilen şarkıyı hazmedemeyenlere ayarı verdi: En ufak üzüntü duymuyorum
17:29 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm olmazsa, dördüncü Gazze savaşı çıkacak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm olmazsa, dördüncü Gazze savaşı çıkacak
20:59 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: Mali darbe yaparsa demokrasi tokadı yer Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Mali darbe yaparsa demokrasi tokadı yer
20:22 “El sıkışma polemiği“ alevleniyor Özgür Özel: Kemal bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olamadı "El sıkışma polemiği" alevleniyor! Özgür Özel: Kemal bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olamadı
20:01 İngiliz polisinden skandal müdahale Gözaltına aldığı şahsı öldüresiye dövdü İngiliz polisinden skandal müdahale! Gözaltına aldığı şahsı öldüresiye dövdü
18:47 Netanyahu, ABD’de hak ettiği gibi karşılandı Masaya kurt, hamam böceği, solucan döktüler Netanyahu, ABD'de hak ettiği gibi karşılandı! Masaya kurt, hamam böceği, solucan döktüler
18:45 AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı
18:18 Soğukkanlılığı pes dedirtti Bingöl’de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler Soğukkanlılığı pes dedirtti! Bingöl'de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler
18:14 Cami imamı etkisiz hale getirdiği şüphelinin hayatını kurtardı Cami imamı etkisiz hale getirdiği şüphelinin hayatını kurtardı
17:43 Rusya’da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum’da yakalandı Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı
17:02 Trendyol Süper Lig’de 2 haftalık program açıklandı İşte sezonun açılış maçı Trendyol Süper Lig'de 2 haftalık program açıklandı! İşte sezonun açılış maçı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 01:39:03. #1.13#
SON DAKİKA: Kırşehir'de 20 metrekare alanda 40 yıldır yorgan dikiyor Zanaatkar Cengiz Gök: 'En büyük sorunum çırak bulamamak' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement