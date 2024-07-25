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Kırşehir'de 20 metrekare alanda 40 yıldır yorgan dikiyor

Zanaatkar Cengiz Gök: "En büyük sorunum çırak bulamamak"

"Mesleğim teknolojiyle yok olmaz"

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, 20 metrekare alanda 40 yıldır yorgan dikimi yapan zanaatkar, mesleğini öğretecek çırak bulamıyor.

Şehirde ikinci çarşı üzerinde zamanın akışına yaptığı işle meydan okuyan Cengiz Gök, yorgan dikmenin bir iş ötesinde sanat olduğunu ve mesleğinin yıllara da meydan okuduğunu söyledi. Gök açıklamasında, "Mesleğimi seviyorum. İş ehlinden çıkmadığı sürece güzel bir meslek yapıyorum" dedi.

Sanatçı ve Zanaatkarın kıymetinin bilinmediğini ifade eden Gök, "Sanatçı ve Zanaatkarın kıymeti bilinmiyor. Bu durum ise yine bizlerin elinde, her insan okuyabilir bir yerlere gelebilir ama sanatkar olmaz. İş ehlinden çıkmadığında da insan sanat yapmak istemiyor. Bir, iki yıl çalışan insanlar kendilerini sanatkar usta zannediyor bu durum bizi üzüyor. Günde 2-3 bin ile 500 lira kazandığımız anlarda var. Teknolojik gelişmeler bizi etkisi almıyor. Yün yorganların kıymetini bilenler biliyor. Eski insanlara yün dışında bir şey kullandırmak zordur. Gurbetçi sezonuyla birlikte bizlerin de işleri yoğunlaşıyor" diye konuştu.

40 yıldır işinin başında, çırağı yok

Uzun yıllardır emek verdiği zanaatı yeni nesillere de aktarmak isteyen Gök, çırak bulamama sorunuyla karşı karşıya el emeği ürünlerin yapımlarını öğrenmek istemeyen insanların var olduğunu aktaran Gök, kendinin mesleğini bırakmasıyla yün yorganların da raflara kalkacağını düşündüğünü söyledi. Gök, el yapımı yorganların sıcaklık ve kalitesinin ise yeni nesillerce çokça aranacağını söyleyerek, "Sadece benim mesleğimde değil bir çok meslekte çırak bulmak zorlaştı. Benim mesleğimi yapanların en düşük yaşı 55-60 civarında bu insanlarda mesleği bıraktığında ister istemez hepimiz hazır ürünlere döneceğiz" ifadelerini kullandı.