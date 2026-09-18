Kırşehir'de 39. Ahilik Haftası'nda kuaför Hamza Gürler 'Yılın Ahisi' seçildi - Son Dakika
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Kırşehir'de 39. Ahilik Haftası'nda kuaför Hamza Gürler 'Yılın Ahisi' seçildi

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Kırşehir\'de 39. Ahilik Haftası\'nda kuaför Hamza Gürler \'Yılın Ahisi\' seçildi
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Kırşehir'de 39. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında kuaför Hamza Gürler "Yılın Ahisi" seçilerek ödülünü aldı ve şed kuşandı. Ahi Evran Külliyesi'ndeki törende Sefa Ekici "Yılın Kalfası", İkra Baysal ise "Yılın Çırağı" ödüllerini aldı.

Kırşehir'de, 39. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında "Yılın Ahisi" seçilen kuaför Hamza Gürler ödülünü aldı.

Ahi Evran Külliyesi içerisinde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Mustafa Tekin "Ahi duası" okudu.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, törende yaptığı konuşmada, 39'uncusu kutlanan Ahilik Haftası'nın hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Ahilik değerleri ve tarihi mirası geleceğe aktarmaya çalıştıklarını vurgulayan Demiryürek, şöyle konuştu:

"Bu coğrafyanın yetiştirdiği ve bugüne kadar Türk-İslam kültürüne değer katan, yer edinen isimlere baktığımızda da Ahi Evran'ın ve Ahilik inancının bu topraklarda kök salmasının tesadüf olmadığını görüyoruz. Aşık Paşa, Gülşehri, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ile bu toprakların birbirinden değerli isimler yetiştirdiği hepimizin malumu. İnşallah bundan sonra bu köklü inancın ve geleneğin, Anadolu bilgeliğinin ve erenliğinin kök saldığı kıymetli toprakların bundan sonra da yeni yeni değerlerle devam edeceği, Türk-İslam kültürüne katkı sağlayacak kıymetli isimler yetiştireceğine canı gönülden inanıyorum."

Vali Demiryürek'in konuşmasının ardından, Kırşehir'de "Yılın Ahisi" seçilen kuaför Hamza Gürler ödülünü alarak şed kuşandı.

"Yılın Kalfası" Sefa Ekici ve "Yılın Çırağı" İkra Baysal'a da il protokolü tarafından ödülleri verildi.

Program, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) "Yakın Dövüş Ekibi"nin gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: AA
Ahilik HaftasıAhi EvranKırşehirGüncelKuaförKültürYaşamSon Dakika

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