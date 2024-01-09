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Kırşehir'de Alkollü Ürünler Satılan İş Yerinden Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
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Kırşehir'de Alkollü Ürünler Satılan İş Yerinden Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Kırşehir'de bulunan bir iş yerinden gerçekleştirilen hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayının ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin iş yerinin kapanmasını bekleyerek içeri girdiklerini tespit etti. Zanlılar polis tarafından gözaltına alındı ve adli süreç başlatıldı.

Kırşehir\'de Alkollü Ürünler Satılan İş Yerinden Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı
09.01.2024 - 17:37,
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Kırşehir'de alkollü ürünler satan iş yerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenice Mahallesi'nde alkollü ürünler satan iş yerinden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 2 şüphelinin bir binanın bahçesinde tatlı yedikleri sırada gözetledikleri iş yerinin kapanmasının ardından kapıyı kırarak içeri girdiklerini tespit etti.

Kimliklerinin R.A. (30) ve A.D (19) olduğu belirlenen zanlılar, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.A, hakimlikçe tutuklandı, A.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kapıyı kıran şüphelilerin 10 dakika arayla iki kez girdikleri iş yerinden alkollü içecek çaldıkları görüldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kırşehir'de Alkollü Ürünler Satılan İş Yerinden Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
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