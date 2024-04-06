Kırşehir\'de Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi

Kırşehir'de Vali Hüdayar Mete Buhara başkanlığında asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen ve İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal'ın katıldığı belirtildi.
Geçen ay yakalanan 289 aranan şahıstan 74'ünün tutuklandığı aktarılan açıklamada, şok ve huzur güven uygulamaları kapsamında 10 bin 195 kişi ve 1991 aracın sorgulandığı, kış tedbirleri kapsamında 54 bin 702 aracın denetlendiği ifade edildi.
"Akil Kadın ile Güvenli Toplum, Güvenli Gelecek" projesi kapsamında 837 öğrenciye jandarma mesleğinin tanıtıldığı belirtilen açıklamada, 1030 kişiye KADES, 2 bin 693 öğrenciye de trafik eğitim verildi.
Ulusal güvenliği tehdit eden terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 13 şüphelinin yakalandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda ise kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi. Uyuşturucu suçlarından aranan 21 zanlı yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Operasyonlarda 11 kilo 832 gram sentetik uyuşturucu ile 592 sentetik hap ele geçirildi. En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi, Narkorehber, Narkogençlik ve Narko Nokta projeleri kapsamında toplam 5bin 520 kişiye ulaşıldı."
"5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçuna yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 60 bin liralık vergi kaybının önüne geçildiği belirtilen açıklamada, 46 düzensiz göçmenin yakalanarak sınır dışı edildiği, 8 göçmen kaçakçılığı organizatörü hakkında adli işlem yapıldığı kaydedildi.
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