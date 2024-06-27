Kırşehir'de Hava Sıcaklıkları Vatandaşları Bunalttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırşehir'de Hava Sıcaklıkları Vatandaşları Bunalttı

Kırşehir'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması, insanları zor anlar yaşatıyor. Termometrelerin 37-38 dereceyi gösterdiği şehirde, vatandaşlar gölgelik alanlara ve parklara akın ederken, suyla serinlemeye çalışanlar ve yaşlı insanların şemsiyelerle güneşten korunma çabaları kameralara yansıdı. Meteoroloji verilerine göre sıcaklıkların devam edeceği bildirilen Kırşehir'de, vatandaşlar gölgelik bulmakta zorlandıklarını belirtiyor.

27.06.2024 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de hava sıcaklıkları vatandaşları bunalttı

İnsanlar, gölgelikler altında kalmaya özen gösteriyor

KIRŞEHİR - Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması Kırşehir'de insanları bunalttı. Termometrelerin 37-38 derece gösterdiği şehirde yaşanan zor anlar ve insanların serinleme gayreti kameralara yansıdı.

Kırşehir'de gölgelik alanlar ve parklara giden vatandaşlar kadar gölgelik bulamayıp suyla serinlemeye çalışanlar ile yaşlı insanların şemsiyelerle güneşten korunma görüntüleri sıcaklığın ne derece etkili olduğunu gösterdi. Hava sıcaklıklarının meteoroloji verilerine göre devam edeceğinin bildirildiği şehirde Huriye Yüksel adlı vatandaş, su içmekten öldüğünü ve gölgelik alanlara kaçtığını söylerken; Zeynep Şenel ise, "Gün içerisinde hep evdeyiz. Gölgeliklere kaçıyoruz. Hava çok sıcak ve çoğu zamanda gölgelik bulamıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Kırşehir, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de Hava Sıcaklıkları Vatandaşları Bunalttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
20:59 Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
21:59 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz
21:52 Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank’tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank'tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 09:17:52. #1.12#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Hava Sıcaklıkları Vatandaşları Bunalttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement