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Kırşehir'de hava sıcaklıkları vatandaşları bunalttı

İnsanlar, gölgelikler altında kalmaya özen gösteriyor

KIRŞEHİR - Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması Kırşehir'de insanları bunalttı. Termometrelerin 37-38 derece gösterdiği şehirde yaşanan zor anlar ve insanların serinleme gayreti kameralara yansıdı.

Kırşehir'de gölgelik alanlar ve parklara giden vatandaşlar kadar gölgelik bulamayıp suyla serinlemeye çalışanlar ile yaşlı insanların şemsiyelerle güneşten korunma görüntüleri sıcaklığın ne derece etkili olduğunu gösterdi. Hava sıcaklıklarının meteoroloji verilerine göre devam edeceğinin bildirildiği şehirde Huriye Yüksel adlı vatandaş, su içmekten öldüğünü ve gölgelik alanlara kaçtığını söylerken; Zeynep Şenel ise, "Gün içerisinde hep evdeyiz. Gölgeliklere kaçıyoruz. Hava çok sıcak ve çoğu zamanda gölgelik bulamıyoruz" dedi.