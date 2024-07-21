Kırşehir'de Hirfanlı Baraj Gölü'nde Boğulma Olayı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde serinlemek için Hirfanlı Baraj Gölü'ne giren kişi boğuldu.
İddiaya göre, Kaman'ın Savcılı köyündeki Hirfanlı Baraj Gölü'nün Savcılı Plajı'na yakınlarıyla gelen M.B. (36) suya atlarken tabandaki taşa başını çarptı.
Durumu gören çevredekiler çarpmanın etkisiyle sudan çıkamayan M.B'yi kıyıya çıkararak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık ekipleri M.B'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, Kaman Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yakınları gözyaşı döktü.
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