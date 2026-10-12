Kırşehir\'de kaçakçılık operasyonunda 649 bandrolsüz parfüm ele geçirildi

Kırşehir'de bir otomobil ve iş yerinde 649 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda durdurulan bir otomobilde ve iş yerinde yapılan aramada, bandrolsüz 649 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Olayla ilgili B.Y. hakkında adli ve idari işlem yapıldı.