Kırşehir'de polisin araç aramasında 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent merkezinde bir araçta yaptığı aramada gümrük kaçağı 250 paket sigara ve 14 elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili E.Y. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Kırşehir'de bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 250 paket sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda kent merkezinde bir araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 250 paket sigara ve 14 elektronik sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili E.Y. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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