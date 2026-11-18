Kırşehir'de bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 250 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezinde bir araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 250 paket sigara ve 14 elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili E.Y. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.