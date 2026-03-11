Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Kuşdili Mahallesi'ndeki Ramazan Etkinliğine Katıldı

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Belediye tarafından Kuşdili Mahallesi'nde düzenlenen ramazan etkinliklerine katıldı.
Kütahya Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Merkez İlçe Başkanı Gürkan Yağmur, Belediye meclis yeleri ve mahalle muhtarı İlhami Öztürk ile ramazan etkinlikleri kapsamında Kuşdilli Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Saat 20.30'da başlayan ramazan ayı etkinliklerinde davul-zurna gösterisi, Karagöz-Hacivat gösterisi, karaoke ve canlı müzikler; mısır, pamuk şekeri, lokma ve ramazan şerbeti gibi ikramlıklar yer alıyor.
