Kırşehir\'de Sahte İçki Operasyonu

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, 40 litre etil alkol ve 8 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üreten, satışını yapan ve piyasa sürmek isteyenlerin yakalanması ve halk sağlığının korunması amacıyla çalışma yürüttü.

Kent merkezi yakınlarında bir adreste yapılan aramada, 40 litre etil alkol ve 8 litre sahte içki ele geçirdi.

Olayla ilgili O.K. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.