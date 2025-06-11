Kırşehir\'de Saka Kuşu Satıcısına Cezalı Operasyon

Kırşehir'de evinde saka kuşu sattığı belirlenen kişiye 77 bin 600 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaman ilçesinde üretimi ve ticareti yasak olan saka kuşlarının kurulan tuzakla yakalanarak çoğaltıldığı ve satıldığına yönelik ihbar üzerine harekete geçti.

Ekipler, düzenlediği operasyonda, müstakil bir ev ve eklentilerinde 10 kafes ve 8 saka kuşu ele geçirdi.

Üretimi ve ticareti yasak olan saka kuşlarını çoğaltarak sattığı belirlenen ikametgah sahibi E.Y.R'ye 77 bin 600 lira para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilen saka kuşları, doğaya salındı.