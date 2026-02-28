Kırşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen zanlılara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılara ait 10 ikamet ve 1 iş yerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanım aparatı ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.
