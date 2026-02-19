Kırşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş şubeleri ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda kent merkezinde ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan otomobil kısa sürede durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, Z.K. ve S.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
