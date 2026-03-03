Kırşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Kırşehir'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile uyarıcı madde bulundurmak, kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan 4 otomobil ve 3 ikamette yapılan aramada, 73 sentetik uyuşturucu hap, 7,39 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.