Kırşehir Kaman'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli jandarma operasyonunda gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir'in Kaman ilçesinde kaçak kazı yaptıkları sırada 2 şüpheli, jandarma operasyonuyla suçüstü yakalanıp gözaltına alındı. Olay yerinde balyoz, kürek, elektrikli matkap, el dedektörü ve kazma gibi malzemeler ele geçirildi.
Kırşehir'in Kaman ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, C.M. ve K.A'yı suçüstü yakaladı.
Yapılan aramada, balyoz, kürek, elektrikli matkap, el dedektörü, testere, kazma, levye ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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