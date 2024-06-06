Kırşehir Valiliği tarafından başlatılan Bozkır Yeşeriyor Bir Doğa Hareketi Projesi kapsamında fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika
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Kırşehir Valiliği tarafından başlatılan Bozkır Yeşeriyor Bir Doğa Hareketi Projesi kapsamında fidanlar toprakla buluştu

Kırşehir Valiliği tarafından başlatılan Bozkır Yeşeriyor Bir Doğa Hareketi Projesi kapsamında fidanlar toprakla buluştu

Kırşehir Valiliği tarafından hayata geçirilen Bozkır Yeşeriyor Bir Doğa Hareketi Projesi kapsamında Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda fidan dikimi gerçekleştirildi. Vali Hüdayar Mete Buhara, projenin vatandaş ve kamu kurumları işbirliğiyle devam edeceğini belirtti. Proje kapsamında fidan alımı ve bakımı için bağış hesabı açıldı. İlk etkinlik 21 Mart'ta gerçekleştirilmişti.

06.06.2024 15:59
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Kırşehir Valiliğince hayata geçirilen "Bozkır Yeşeriyor Bir Doğa Hareketi Projesi" kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan, Vali Hüdayar Mete Buhara, dünyanın ortak yaşam alanı olduğunu söyledi.

Kendilerinden sonraki nesillerin de yaşamasında herkesin ortak sorumluluğu bulunduğunu dile getiren Buhara, yıl boyunca devam edecek projeyle vatandaş ve kamu kurumları işbirliğinin gerçekleşeceğini belirtti.

Vali Buhara, fidan alımı ve ağaçların sulanması, bakımı gibi iş ve işlemlerin maliyetini hayırsever vatandaşlarla iş insanlarından tedarik etmek üzere İl Özel İdaresinde bir bağış hesabı açtıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Orman İşletme Müdürlüğünün yaptığı ağaçlandırma faaliyetlerinin dışında daha çok yaşam alanları tespit ederek ağaçlandırıyoruz. Aşıkpaşa Tabiat Parkı'ndaki ağaçlandırmadaki muradımız, burada genel itibariyle iğneli çam ağaçlarımız var. Buraya estetik katarak yapraklı ağaçlarla bu bölgeyi zenginleştirmek istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Konuşmanın ardından Vali Buhara, protokol üyeleri, öğrenciler, vatandaşlar ve gönüllü gençler, 150 akasya, kestane, gladiçya, erguvan, akçaağaç, süs elması, ıhlamur ve meşe fidanını dikerek can suyu verdi.

Projenin ilk etkinliği, 21 Mart'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü TOBB Öğrenci Yurdu bahçesinde gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA

Kırşehir Valiliği, Mete Buhara, 21 Mart, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir Valiliği tarafından başlatılan Bozkır Yeşeriyor Bir Doğa Hareketi Projesi kapsamında fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir Valiliği tarafından başlatılan Bozkır Yeşeriyor Bir Doğa Hareketi Projesi kapsamında fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika
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