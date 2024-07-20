Kırşehirli Kıbrıs Gazisi: Halk Harekat İçin Yiyecek Yardımında Bulundu - Son Dakika
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Kırşehirli Kıbrıs Gazisi: Halk Harekat İçin Yiyecek Yardımında Bulundu

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Kırşehirli Kıbrıs Gazisi Kemal Parlak, Kıbrıs Barış Harekatı'na giderken Türkiye'deki insanların askeri araçlara koli koli yiyecek yardımında bulunduğunu söyledi. Parlak, bu yardımın kendisini duygulandırdığını belirtti. Ayrıca, harekatın başlama parolasının 'Ayşe Tatile Çıksın' olduğunu ifade etti.

20.07.2024 15:42
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Kırşehirli Kıbrıs Gazisi: "Harekat için giderken, halk askeri araçlara koli koli yiyecek verdi"

KIRŞEHİR - Kırşehirli Kıbrıs Gazisi Kemal Parlak, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl döneminde yaşadıklarını anlattı.

Harekata giderken Türkiye'de ki insanların askeri araçlara koli koli gıda yardımında bulunduğunu ve bu yardımın o yaşlarda kendisini çok duygulandırdığını söyledi. Muharip Gazi Kemal Parlak, "Ben karayoluyla Mersin'e gittim. Yirmili yaşlarda çok duygulu anlar yaşadım. Türk halkı askeri araçlara koli koli evlerinde ne varsa verdi. Bu durum beni duygulandırdı" dedi.

Harekatın parolası: "Ayşe Tatile Çıksın"

50 Yıl önce yirmili yaşlarında Ankara'da askerken Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Kırşehirli Parlak, harekatın başlama parolasının 'Ayşe Tatile Çıksın' olduğunu ifade etti. Açıklamasında yaşadığı duygu dolu anları anlatan Parlak, "Bu duygu anlatılmaz ve yaşanır. Türk Milleti aziz ve büyük bir millet. Ankara'dan Silifkeye giderken halk evinde olanları askeri araçlara dağıttı. Ayşe Tatile Çıksın cümlesiyle savaş başlatıldı. İnsan, genç yaşta olduğundan bu duyguları da çok değişik yaşadık" diye konuştu.

Parlak Kırşehir'de Muharip Gaziler Derneği Başkanlık görevini yürütüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kırşehirli Kıbrıs Gazisi: Halk Harekat İçin Yiyecek Yardımında Bulundu - Son Dakika

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